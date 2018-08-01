В Киеве из-за жары повысился уровень загрязнения воздуха

Повышение уровня загрязнения вредными веществами связано с высокой температурой воздуха

Синоптики предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве до 3 августа 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как сообщается, в столице наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, а именно: антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные удерживающие слои воздуха.

Так, по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.

Кроме того, как сообщается, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспектов и Победы, бульвара Л.Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.

Напомним, ранее киевлян уже предупреждали о высоком уровне загрязненности воздуха в Киеве.

Кроме того, в "Киевавтодоре" напомнили об ограничениях на дорогах при температуре воздуха выше +28. Ограничения будут вводиться с 10:00 до 22:00.