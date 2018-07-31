Киян попередили про високий рівень забруднення повітря

Метеорологічні умови сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у повітрі

Синоптики попереджають про високий рівень забруднення повітря у Києві 30-31 липня. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Укргідрометцентр.

Зазначається, що у Києві спостерігаються метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

"За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах площ Бессарабської та Деміївської; Оболонського проспекту; вулиці Довженка та проспекту Перемоги", - повідомляють у КМДА.

Крім цього, рівень забруднення формальдегідом досяг 5-7,5 середньодобових ГДК, в районах площ Бессарабської та Деміївської; проспектів Оболонського та Перемоги, бульвару Лесі Українки та вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська.

За прогнозом Гідрометцентру, така погода - антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря - утримаються в Києві до 3 серпня 2018 року.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, "Київавтодор" нагадав про обмеження на дорогах при температурі повітря вище +28. Обмеження вводитимуться із 10:00 до 22:00.