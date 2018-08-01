У Києві через спеку підвищився рівень забруднення повітря

Підвищення рівня забруднення шкідливими речовинами пов'язано з високою температурою повітря

Синоптики попереджають про високий рівень забруднення повітря у Києві до 3 серпня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Як повідомляється, у столиці спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, а саме: антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря.

Так, за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах площ Бессарабської та Деміївської; Оболонського проспекту; вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

Окрім того, як повідомляється, рівень забруднення формальдегідом досяг 5-7,5 середньодобових ГДК, в районах площ Бессарабської та Деміївської; проспектів Оболонського та Перемоги, бульвару Л.Українки та вулиць Довженка, Попудренка, Каунаська.

Нагадаємо, раніше киян вже попереджали про високий рівень забрудненості повітря у Києві.

Окрім того, у "Київавтодорі" нагадали про обмеження на дорогах при температурі повітря вище +28. Обмеження вводитимуться із 10:00 до 22:00.