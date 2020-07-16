Синоптики предупредили о возможных подтоплениях на Закарпатье

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской области. В регионы возможны подтопления из-за сильных ливней.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, на Закарпатье ожидаются сильные ливни в ночь с 16 на 17 июля. В связи с этим возможно повышение уровней воды.

"В местах прохождения сильных ливней возможно мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках на 0.3-0.8 м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, образование локальных селей и активизация оползня", - сообщили спасатели.

Согласно данным синоптиков, ливни ожидаются в Ужгороде и на большей части Закарпатской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в западных областях 16 июля ухудшится погода, ожидаются грозы и сильные ливни.

Также сообщалось, что в Волынской области на протяжении 15-17 июля возможно повышение уровня воды в реках Припять и Стоход.