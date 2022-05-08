Синоптики предупредили украинцев о ночных заморозках в ряде регионов

Ночью 10 и 11 мая в северных и восточных областях Украины ожидаются заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Укргидрометцентре добавили, что заморозков в Киеве в это время не ожидается.

При этом в стране будет объявлен желтый уровень опасности.

“Ночью 10 и 11 мая на Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности грунта заморозки 0-3 градуса”, - передают синоптики.

Напомним, что сегодня синоптики прогнозируют дожди и грозы в северных и западных регионах. При этом на востоке страны ночью ожидаются заморозки.

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