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Синоптики попередили українців про нічні заморозки у низці регіонів

Фото: синоптики попередили українців про нічні заморозки у низці регіонів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Вночі 10 та 11 травня у північних та східних областях України очікуються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

“Вночі 10 та 11 травня в Україні, окрім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси”, - передають синоптики.

При цьому в країні буде оголошено жовтий рівень небезпеки.

В Укргідрометцентрі додали, що заморозків у Києві на цей час не очікується.

Нагадаємо, що сьогодні синоптики прогнозують дощі та грози у північних та західних регіонах. При цьому на сході країни вночі очікуються заморозки.

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