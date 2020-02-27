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Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 08:15
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Негода очікується на півдні та сході

У четвер, 27 лютого, у деяких регіонах України очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні у південних та східних областях можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності в даних регіонах.

Нагадаємо, цього тижня західні та південні області охопила сильна негода. В результаті ускладнення погодних умов загинула одна людина. У Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську та Запоріжжі декілька людей травмувалися.

Як писало РБК-Україна, у Миколаївській області внаслідок сильної негоди було пошкоджено 257 житлових будинків та понад 200 об’єктів соціальної інфраструктури. Від сильного вітру постраждали понад 40 закладів освіти та 11 закладів охорони здоров’я.

Також повідомлялося, що у Кіровоградській області з центральної районної лікарні сильний вітер зірвав частину покрівлі. Внаслідок події ніхто не постраждав, однак доступ до будівлі лікарні обмежили.

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Новини України Гідрометцентр
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