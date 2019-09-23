Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украина 23 сентября ухудшится, ожидаются заморозки до -3. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что сегодня на севере левого берега Украины ожидаются заморозки от 0 до -3 (І уровень опасности).

Напомним, что по прогнозу синоптиков, сегодня почти во всех областях дождей не будет. Температура воздуха в западных областях достигнет +18+21. Однако, в Волынской, Ровенской и Житомирской областях днем ожидается +13+15.

Также сообщается, что в Черниговской, Сумской областях температура воздуха днем составит +12+14, а ночью ожидается +4+6. Восток Украины также холодный, там температура воздуха днем составит +12+16, ночью ожидается +6+8. Ну а в южных областях сегодня будет тепло днем, температура воздуха достигнет +22+24, ночью ожидается +8+11.

Отметим, что в столице сегодня ожидаются дожди, но температура воздуха днем будет от +13 до +15.

Кроме того, ранее сообщалось, что погода сегодня будет преимущественно сухой, только в некоторых областях ночью ожидается дождь. Ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях небольшой дождь.