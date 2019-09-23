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Сегодня в Украине будет солнечно и сухо

Новости » Общество    23.09.2019 - 08:00
Сегодня в Украине будет солнечно и сухо
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня осадки не прогнозируются, днем до +15

Погода в Украине в понедельник, 23 сентября, будет сухой и малохмарною во всех регионах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Погода во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня в Украине будет преимущественно солнечно и сухо. Днем средняя температура по регионам будет колебаться от +12 на севере до +16 в центре и востоке. В западных и южных областях продолжает удерживаться теплая погода, днем ожидается от +19 до +24. Ночью температура воздуха опустится до +4...+6 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и малооблачно. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +21...+23, ночью будет колебаться от +9 до +11.

Сегодня в Украине будет солнечно и сухо

Погода в Киеве

В Киеве сегодня синоптики прогнозируют малооблачную и сухую погоду. Днем столбики термометров в столице будут колебаться от +13 до +15, ночью будет прохладно - от +6 до +8 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек.

Сегодня в Украине будет солнечно и сухо

Напомним, ранее украинские синоптики дали прогноз погоды на неделю. В период с 23 по 26 сентября погодные условия в Украине будут ухудшаться, ожидаются дожди. Прогнозировалось, что неделя начнется с дождей в Закарпатской области. Ближе к концу недели дождливая погода может охватить все регионы страны.

Завтра в Украине ожидается похолодание до +10 В Киеве ожидается сильный ветер
Новости Украины Гидрометцентр
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