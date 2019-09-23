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Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 08:20
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сьогодні в Україні очікуються заморозки

Погода в Україна 23 вересня погіршиться, очікуються заморозки до -3. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що сьогодні на півночі лівого берегу України очікуються заморозки від 0 до -3 (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків, сьогодні майже у всіх областях дощів не буде. Температура повітря у західних областях досягне +18+21. Натомість, у Волинській, Рівненській та Житомирській областях вдень очікується +13+15.

Також повідомляється, що у Чернігівській, Сумській областях температура повітря вдень складе +12+14, а вночі очікується +4+6. Схід України також холодний, там температура повітря вдень досягне +12+16, вночі очікується +6+8. Ну а в південних областях сьогодні буде тепло вдень, температура повітря досягне +22+24, вночі очікується +8+11.

Зазначимо, що у столиці сьогодні не очікуються дощі, але температура повітря вдень буде від +13 до +15.

Крім того, раніше повідомлялось, що погода сьогодні буде переважно сухою, тільки в деяких областях вночі очікується невеликий дощ. Вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській та східних областях невеликий дощ.

Сьогодні на півночі та сході України очікуються дощі Синоптики попередили про погіршення погоди
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