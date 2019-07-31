Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У центральних, південних і східних областях країни очікуються грози і шквали

Погода в Україні сьогодні 31 липня погіршиться, зокрема в центральних, південних і східних областях країни очікуються грози і шквали. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозами Укргідрометцентру сьогодні в західних, центральних, південних та східних областях грози, вдень місцями шквали 15-20 м / с (перший рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків сьогодні у Луцькій, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень сягне +23+27, вночі очікується +14+16.

На заході і сході країни сьогодні будуть невеликі дощі. Температура повітря вдень сягне +25+28, а вночі очікується +16+18. У південних областях сьогодні також дощі, температура повітря вдень +30+33, вночі очікується +20+23. Також, за даними синоптиків, погіршиться погода в Криму і Кримської області. Там температура повітря вдень сягне +31+33, а вночі очікується +21+23.

Додамо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на серпень. Так, погода в Україні в серпні очікується теплою, температура повітря на 1,5-2 градуси перевищить середні показники.