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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество    27.05.2019 - 14:54
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В западных областях завтра ожидаются грозы и град

Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий Украине завтра, 28 мая. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, 28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. Днем на Правобережье порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Днем 28 мая порывы ветра 15-18 м / с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, погода в Киеве завтра, 28 мая, ухудшится, в частности из-за сильного ветра.

Кроме того, ранее сообщалось, что завтра в Украине потеплеет до +30. Жаркая погода продержится до четверга-пятницы, после чего на западе начнутся сильные осадки. Кроме того, с конца нынешней недели в регионе ожидается похолодание, а с понедельника снова похолодает уже по всей стране.

Добавим, в результате ухудшения погоды на западе Украины и последующих наводнений на утро 27 мая остаются подтопленными несколько домов. В частности, в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 12 домохозяйств в Калуше, а также в селах Перевозец и Пнив. По данным ГСЧС, уровень воды в этой местности постепенно спадает. Отметим, всего в результате сильных осадков в области подтопило более 1.7 тыс. домов в 78 населенных пунктах.

 

В Киеве объявили штормовое предупреждение В Украине завтра потеплеет до +30
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