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На западе Украины остаются подтопленными несколько домов

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 08:25
На западе Украины остаются подтопленными несколько домов
Фото: последствия подтоплений на западе Украины (dsns.gov.ua)

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях устраняют последствия наводнений

В результате ухудшения погоды на западе Украины и последующих наводнений на утро 27 мая остаются подтопленными несколько домов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 12 домохозяйств в Калуше, а также в селах Перевозец и Пнив. По данным ГСЧС, уровень воды в этой местности постепенно спадает. Отметим, всего в результате сильных осадков в области подтопило более 1.7 тыс. домов в 78 населенных пунктах.

В Закарпатской области в настоящее время подтоплений жилых домов и подвальных помещений нет, в то же время остаются подтопленными 400 га сельскохозяйственных угодий.

 

Фото: последствия подтоплений на западе Украины (dsns.gov.ua)

Отметим, по данным синоптиков, в Украине продолжится поднятие уровней воды в реках. В частности, уровень воды поднимется на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях. В Сокальском районе Львовской области вода может подтопить приречные населенные пункты.

 

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