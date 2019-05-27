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Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Суспільство    27.05.2019 - 14:54
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У західних областях завтра очікуються грози і град

Синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Україні завтра, 28 травня. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, 28 травня в західних областях грози, місцями град, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі. Вдень на Правобережжі пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Вдень 28 травня пориви вітру 15-18 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, погода у Києві завтра, 28 травня, погіршиться, зокрема через сильний вітер.

Крім того, раніше повідомлялося, що завтра в Україні потеплішає до +30. Спекотна погода протримається до четверга-п'ятниці, після чого на заході почнуться сильні опади. Крім того, з кінця нинішнього тижня в регіоні очікується похолодання, а з понеділка знову похолодає вже по всій країні.

Додамо, в результаті погіршення погоди на заході України і подальших повеней на ранок 27 травня залишаються підтопленими кілька будинків. Зокрема, в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 12 домогосподарств у Калуші, а також в селах Перевозець і Пнів. За даними ДСНС, рівень води в цій місцевості поступово спадає. Відзначимо, що всього в результаті сильних опадів в області підтопило понад 1.7 тис. будинків у 78 населених пунктах.

 

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