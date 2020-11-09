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Синоптики предупредили о тумане на западе Украины

Понедельник 09 ноября 2020 14:45
Синоптики предупредили о тумане на западе Украины
Фото: туман (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Во вторник, 10 ноября, в западных областях Украины будет наблюдаться сильный туман. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, завтра ночью и утром западную часть страны накроет густой туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, туман сегодня будет наблюдаться местами в западных и южных областях.

Также 9 ноября в Украине существенно похолодает, температура воздуха опустится до +4 +14. В целом во всех областях ожидается переменная облачность и без осадков.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что на страну надвигаются сильные туманы и похолодание.

Вместе с тем синоптики предупредили о сезоне затяжных морозов, которые придут в Украину уже в середине ноября.

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