В Украине предупредили о тумане

Фото: туман (РБК-Украина)

В понедельник, 9 ноября Украину накроет густой туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, туман сегодня будет наблюдаться местами в западных и южных областях. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 9 ноября в Украине существенно похолодает, температура воздуха опустится до +4 +14. В целом во всех областях ожидается переменная облачность и без осадков.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).

Кроме того, ранее синоптики предупредили о сезоне затяжных морозов, которые придут в Украину уже в середине ноября.