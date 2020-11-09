Синоптики попередили про туман на заході України

У вівторок, 10 листопада, у західних областях України буде спостерігатися сильний туман. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Таким чином, завтра вночі та вранці західну частину країни вкриє густий туман. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, туман сьогодні спостерігатиметься місцями у західних та південних областях.
Також 9 листопада в Україні суттєво похолодає, температура повітря опуститься до +4 +14. Загалом у всіх областях очікується мінлива хмарність і без опадів.
Крім того, РБК-Україна повідомляло, що на країну насуваються сильні тумани та похолодання.
Разом з тим синоптики попередили про сезон затяжних морозів, які прийдуть в Україну вже в середині листопада.