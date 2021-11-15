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Синоптики предупредили о тумане по всей Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили об ухудшении погоды. Туман накроет украинские области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

По информации УкрГидрометцентра, утром 15 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности - желтый).

Напомним, погода в Украине 15 ноября будет сухой ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха будет достигать +11.

В частности, в Киеве сегодня днем от +4 до +6, ночью от +1 до +3. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, осадков не ожидается.

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