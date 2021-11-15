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Синоптики попередили про туман по всій Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про погіршення погоди. Туман накриє українські області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

За інформацією УкрГідрометцентру, вранці 15 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності - жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні 15 листопада буде сухою, очікується мінлива хмарність. Денна температура повітря сягатиме +11.

Зокрема, у Києві сьогодні вдень від +4 до +6, вночі від +1 до +3. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду, опадів не очікується.

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