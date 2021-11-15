Сухо и до +11 днем: прогноз погоды в Украине на сегодня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр .

Погода в регионах

На западе Украины осадков не ожидается, что днем от +5 до +10, теплее всего в Закарпатской области, ночью от -2 до +3. На севере днем от +2 до +6, ночью от -1 до +3.

В центральной части сегодня днем от +3 до +6, ночью от 0 до +2. На востоке днем от +3 до +6, ночью от -1 до -5.

На юге переменная облачность, без осадков, днем от +7 до +10, ночью от -1 до +4. В Крыму днем ожидается до +11.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня днем от +4 до +6, ночью от +1 до +3. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, осадков не ожидается.