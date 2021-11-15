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Сухо и до +11 днем: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 08:00
Сухо и до +11 днем: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: в Украине сегодня без осадков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Погода в Украине 15 ноября будет сухой, ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха будет достигать +11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины осадков не ожидается, что днем от +5 до +10, теплее всего в Закарпатской области, ночью от -2 до +3. На севере днем от +2 до +6, ночью от -1 до +3.

В центральной части сегодня днем от +3 до +6, ночью от 0 до +2. На востоке днем от +3 до +6, ночью от -1 до -5.

На юге переменная облачность, без осадков, днем от +7 до +10, ночью от -1 до +4. В Крыму днем ожидается до +11.

Сухо и до +11 днем: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве сегодня днем от +4 до +6, ночью от +1 до +3. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, осадков не ожидается.

Сухо и до +11 днем: прогноз погоды в Украине на сегодня

Отметим, ранее РБК-Украина опубликовало прогноз погоды на неделю.

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