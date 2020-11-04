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Синоптики предупредили о тумане в Украине

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 4 ноября, в Украине будет наблюдаться густой туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, туман в Украине будет наблюдаться ночью и утром. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, 4 ноября, на западе Украины пройдут дожди, однако на всей остальной территории будет без осадков. Температура воздуха во всех регионах страны будет в пределах +10 +16 градусов.

Также сегодня в Киеве ночью и в течение утра ожидается сильный туман. Специалисты рекомендуют во время управления автомобилем в тумане следовать советам.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).

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