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Синоптики попередили про туман в Україні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 4 листопада, в Україні буде спостерігатися густий туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, туман в Україні спостерігатиметься вночі та вранці. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 4 листопада, на заході України пройдуть дощі, однак на всій іншій території буде без опадів. Температура повітря в усіх регіонах країни буде в межах +10 +16 градусів.

Також сьогодні у Києві вночі та протягом ранку очікується сильний туман. Фахівці рекомендують під час керування автомобілем в тумані дотримуватися порад.

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).

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