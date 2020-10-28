Синоптики предупредили о тумане в Украине

Фото: туман (РБК-Украина)

В четверг, 29 октября, в Украине будет наблюдаться густой туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, туман завтра ожидается ночью и утром в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

Напомним, 28 октября на всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +12 до +19 тепла.

Кроме того, погода в Украине до конца октября будет солнечной и теплой днем. В ночное время вполне возможны заморозки, однако несильные.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.