Синоптики предупредили о тумане в Украине

Погода в Украине 9 марта ухудшится, туман в северных, западных и большинстве центральных областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, видимость 200-500 м.

"По данным Укргидрометцентра, 9 марта ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, погода в Украине 9 марта будет аномально теплой. Температура будет бить исторические рекорды. В частности, в Луганской области синоптики прогнозируют +19 градусов. При этом в западной части страны уровень тепла будет достигать отметки +6... +9 градусов.

РБК-Украина писало, что в четверг, 5 марта, в Киеве обновлены еще два температурных рекорда - днем температура поднялась до 15,3 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1998 года на полградуса.

Также синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года.