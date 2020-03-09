ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупредили о тумане в Украине

Новости » Общество     09.03.2020 - 08:31
Синоптики предупредили о тумане в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туман в северных, западных и большинстве центральных областей

Погода в Украине 9 марта ухудшится, туман в северных, западных и большинстве центральных областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, видимость 200-500 м.

"По данным Укргидрометцентра, 9 марта ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, погода в Украине 9 марта будет аномально теплой. Температура будет бить исторические рекорды. В частности, в Луганской области синоптики прогнозируют +19 градусов. При этом в западной части страны уровень тепла будет достигать отметки +6... +9 градусов.

РБК-Украина писало, что в четверг, 5 марта, в Киеве обновлены еще два температурных рекорда - днем температура поднялась до 15,3 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1998 года на полградуса.

Также синоптики дали прогноз погоды на март 2020 года.

В Киеве утром 8 марта туман Процесс глобального потепления в Украине идет быстрее, чем в мире
Новости Украины ТуманПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь