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Синоптики попередили про туман в Україні

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 08:31
Синоптики попередили про туман в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Туман у північних, західних та більшості центральних областей

Погода в Україні 9 березня погіршиться, туман у північних, західних та більшості центральних областей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, видимість 200-500 м.

"За даними УкрГідрометцентру, 9 березня вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м ( I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків, погода в Україні 9 березня буде аномально теплою. Температура буде бити історичні рекорди. Зокрема, в Луганській області синоптики прогнозують +19 градусів. При цьому в західній частині країни рівень тепла буде досягати позначки +6... +9 градусів.

РБК-Україна писало, що у четвер, 5 березня, у Києві оновлені ще два температурних рекорди - вдень температура піднялася до 15,3 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1998 року на півградуса.

Також синоптики дали прогноз погоди на березень 2020 року.

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