Синоптики предупредили о тумане в Украине

В воскресенье, 10 ноября, на всей территории Украины ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня до конца первой половины дня на территории страны сохранится туман. Видимость ухудшится до 200-500 метров.

Также прогнозируется туман в Киеве и Киевской области. В столице из-за тумана в первой половине дня ожидается ухудшение видимости до 200-500 метров.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что сегодня, 10 ноября, Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Синоптик прогнозировала, что в воскресенье температура воздуха в некоторых областях поднимется до +21. Лишь на крайнем западе и на востоке ожидается от +11 до +14 градусов. В регионе Карпат ожидаются туманы.

Кроме того, РБК-Украина писало, что по прогнозу Диденко, в понедельник, 11 ноября, в Украину придет похолодание. Синоптик рассказала, что похолодание ненадолго задержится в Украине.