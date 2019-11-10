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Синоптики предупредили о тумане в Украине

Новости » Общество     10.11.2019 - 09:27
Синоптики предупредили о тумане в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туман сохранится до конца первой половины дня

В воскресенье, 10 ноября, на всей территории Украины ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня до конца первой половины дня на территории страны сохранится туман. Видимость ухудшится до 200-500 метров.

Также прогнозируется туман в Киеве и Киевской области. В столице из-за тумана в первой половине дня ожидается ухудшение видимости до 200-500 метров.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что сегодня, 10 ноября, Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Синоптик прогнозировала, что в воскресенье температура воздуха в некоторых областях поднимется до +21. Лишь на крайнем западе и на востоке ожидается от +11 до +14 градусов. В регионе Карпат ожидаются туманы.

Кроме того, РБК-Украина писало, что по прогнозу Диденко, в понедельник, 11 ноября, в Украину придет похолодание. Синоптик рассказала, что похолодание ненадолго задержится в Украине.

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Новости Украины ГидрометцентрКиевГСЧСТуман
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