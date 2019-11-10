Синоптики попередили про туман в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Туман утримається до кінця першої половини дня

У неділю, 10 листопада, на всій території України очікується сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні до кінця першої половини дня на території країни утримається туман. Видимість погіршиться до 200-500 метрів.

Також туман прогнозується у Києві та Київській області. У столиці через туман у першій половині дня очікується погіршення видимості до 200-500 метрів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що сьогодні, 10 листопада, Україна буде одною з найтепліших країн Європи. Синоптик прогнозувала, що у неділю температура повітря у деяких областях підніметься до +21. Лише на крайньому заході та на сході очікується від +11 до +14 градусів. В регіоні Карпат очікуються тумани.

Крім того, РБК-Україна писало, що за прогнозом Діденко, у понеділок, 11 листопада, в Україну прийде похолодання. Синоптик розповіла, що похолодання ненадовго затримається в Україні.