Синоптики предупредили о тумане в Киеве

Фото: туман (РБК-Украина)

В среду, 16 декабря, в Киеве ожидается густой туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По прогнозу синоптиков, завтра в столице ночью и утром ожидается туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Украине из-за ухудшения погоды произошло обесточивание 234 населенных пунктов. Также водителей предупредили об очередном гололеде и тумане.

Также РБК-Украина писало, что 15 декабря в северных, восточных и некоторых центральных областях ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -1 до +4, а ночью на большинстве территории Украины будут наблюдаться заморозки.