Синоптики попередили про туман в Києві

У середу, 16 грудня, у Києві очікується густий туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
За прогнозом синоптиків, завтра в столиці вночі та вранці очікується туман. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності жовтий).
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
Нагадаємо, в Україні через погіршення погоди сталось знеструмлення 234 населених пунктів. Також водіїв попередили про чергові ожеледицю та туман.
Також РБК-Україна писало, що 15 грудня у північних, східних та деяких центральних областях очікується сніг з дощем. Температура повітря вдень в регіонах коливатиметься від -1 до +4, а вночі на переважній території України спостерігатимуться заморозки.