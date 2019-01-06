Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Киеве

Фото: снег в Киеве (РБК-Украина)

Пешеходов и водителей призывают осторожно передвигаться по городу

В Киеве сегодня, 6 января, ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что сегодня в столице облачно, ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, температура днем от -3 до -5.

Для предотвращения травматизма киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителям рекомендуют соблюдать дополнительные меры безопасности, чтобы избежать аварий.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в украинских Карпатах сегодня ожидается значительная лавинная опасность.

Кроме того, сегодня стало известно, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) переходят на усиленный режим на период празднования Рождества. Отдельно спасатели подчеркнули, что усиленный мониторинг будет проводиться в культовых сооружениях (церквях). Всего до 8 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей.