Синоптики попередили про сніг та ожеледицю в Києві

Фото: сніг у Києві (РБК-Україна)

Пішоходів і водіїв закликають обережно пересуватися по місту

У Києві сьогодні, 6 січня, очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що сьогодні в столиці хмарно, очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, температура вдень від -3 до -5.

Для запобігання травматизму киян закликають бути обережними, пересуваючись по місту, а водіям рекомендують дотримуватися додаткових заходів безпеки, щоб уникнути аварій.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що в українських Карпатах сьогодні очікується значна лавинна небезпека.

Крім того, сьогодні стало відомо, що рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) переходять на посилений режим на період святкування Різдва. Окремо рятувальники наголосили, що посилений моніторинг буде проводитися у культових спорудах (церквах). Всього до 8 січня на цілодобовому чергуванні будуть знаходитися близько 7000 рятувальників.