Синоптики предупредили о сильных порывах ветра и грозах в Украине

В понедельник, 15 июня, в Украине ожидается сильный ветер и гроза. Такие погодные условия будут до конца суток.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, ухудшение погоды ожидается в ближайшие два часа.

"По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие два часа с удержанием до конца суток 15 июня гроза, во время грозы шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во всех регионах ожидаются грозовые дожди, будет пасмурная погода в дневное и ночное время суток.

Также РБК-Украина сообщало, что наводнение в Черновицкой области размыло дороги в нескольких села, из-за чего была парализована работа транспорта.

Кроме того, в Закарпатской области из-за осложнения погодных условий было затоплено село Приборжавское, непогода также разрушила 4 мостовые переходы.