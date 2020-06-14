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Наводнение в Черновицкой области размыло дороги в нескольких селах

Новости » Происшествия     14.06.2020 - 14:58
Наводнение в Черновицкой области размыло дороги в нескольких селах
Фото с места происшествия (cv.npu.gov.ua)

Силовики обеспечивают отвод транспорта от места происшествия

В воскресенье, 13 июня, вследствие внезапного поднятия уровня воды в реке Черемош размыло дороги в нескольких селах в Черновицкой области. Силовики обеспечивают отвод транспорта от места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Как отмечается, произошло повреждение дорог в селах Петраши, Пидзахаричи, Розтоки и Дихтинец Путильского района.

"В настоящее время отсутствует автомобильное соединение между поселком городского типа Путила и городом Вижница. Полицейские обеспечивают отвод транспорта от места происшествия. Просьба к гостям Вижницкого и Путильского районов учитывать отсутствие указанного сообщения во время планирования маршрута движения", - говорится в сообщении.

Фото с места происшествия (lcv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупредили о повышении уровня воды в украинских реках.

Кроме того, синоптики предупредили о граде в некоторых регионах Украины в воскресенье.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области из-за осложнения погодных условий было затоплено село Приборжавское, непогода также разрушила 4 мостовые переходы.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Черкасская областьнаводнение
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