Грозовые дожди по всей стране и до +31 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: гроза (Pixabey)

На востоке будет теплее, чем в других регионах

Погода в Украине в понедельник, 15 июня, будет такой же пасмурной и с грозовыми дождями. Ожидается до +31 тепла в восточных областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех регионах пройдут грозовые дожди, будет пасмурная погода в дневное и ночное время суток. Ветер по Украине достигнет от 5 до 10 метров за секунду.

Така, в западных областях будет прохладнее, чем в других регионах. Температура воздуха составит +23 до +26 тепла днем, а ночью столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов.

На юго-востоке Украины будет теплее - днем будет от +23 до +31 тепла, а ночью в пределах +15 +18 градусов. Наибольшая жара ожидается в Донецкой и Луганской областях.

В центральных и северных областях ожидается от +25 до +28 тепла, а ночью будет от +14 до +18 градусов.

Фото: погода в Украине на 15 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют пасмурную и дождливую погоду с грозами. Днем столбики термометров покажут от +26 до +28 тепла, а ночью ожидается от +16 до +18 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 15 июня (meteo.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что наводнение в Черновицкой области размыло дороги в нескольких селах.

Похожая ситуация наблюдалась в Закарпатской области, где из-за осложнения погодных условий было затоплено село Приборжавское, непогода также разрушила 4 мостовые переходы.

Напомним, ранее синоптики предупредили о повышении уровня воды в украинских реках.

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Автор: Максим Зайченко