Синоптики предупредили сильных дождях и угрозе затоплений

Погода в западной части Украины 17 мая будет дождливой, угроза подтоплений сохраняется. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня в западной части местами ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях прогнозируются сильные дожди. В результате обильных осадков ожидаются подъемы уровней воды:

на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2-1,0 м; на реках бассейнов Прута и Сирета на 0,3-1,3 м., без негативных последствий;

на реках бассейнов Западного Буга (Львовская, Волынская области), Припяти (Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Житомирская области), Ужа, Тетерева (Житомирская, Киевская области) на 0,1 - 0, 5 м; на реке Стыр на 0,2-0,8 м, на отдельных участках рек - дальнейшее затопление заводей, возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий;

на Тисе (на участке Хуст-Вилок), на Днестре ниже Галича и на Пруте ниже Коломыи в результате паводковых вод из верховьев рек - на 0,5-1,0 м, в пределах русла, без негативных последствий;

17 мая ожидается прохождение максимума паводка: на Днестре в створе поста Залещики высотой 440-480 см над "0" поста с максимальным расходом 600-700 куб. м/с; на Пруте-Черновцы 150-200 см над "0" поста с максимальным расходом 280-430 куб. м/с.

В Карпатах из-за сильных ливней ожидается формирование значительного склонного, местного стока и образование небольших локальных селевых потоков.

Напомним, на этой неделе в Ивано-Франковской области затопило три сотни домов. По состоянию на утро 17 мая, подтопленными остаются два дома в селе Ямница.