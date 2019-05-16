НБУ повысил курс золота

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Золото подорожало на 0,91%

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,91% до 342,5 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 16 мая установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 342572,31 грн за 10 тройских унций (+3082,84 грн или на 0,91%);

Серебро - 3891,49 грн за 10 тройских унций (+56,01 грн);

Платина - 226025,46 грн за 10 тройских унций (+1024,73 грн);

Палладий - 350774,64 грн за 10 тройских унций (+3070,03 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.