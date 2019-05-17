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В Украине сегодня потеплеет до +30

Новости » Общество    17.05.2019 - 08:00
В Украине сегодня потеплеет до +30
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем до +25

Погода в Украине 17 мая 2019 будет преимущественно теплой и без осадков, дожди ожидаются только на западе, температура воздуха днем будет достигать +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +25 до +27, ночью от +13 до +16. В центральных регионах тоже без осадков, днем от +23 до +27, ночью от +13 до +16. На юге днем от +25 до +30, ночью от +13 до +17. В Крыму днем от +27 до +29, ночью от +14 до +16.

На западе Украины ожидаются дожди, днем от +17 до +25, ночью от +11 до +14. В северных регионах без осадков, днем от +23 до +25, ночью от +13 до +16.

Отметим, из-за сильных дождей в ближайшие дни на западе страны ожидаются подъемы уровней воды в реках, в результате чего существует серьезная угроза подтоплений домов и сельскохозяйственных угодий.

В Украине сегодня потеплеет до +30

Фото: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 17 мая сухо, днем от +23 до +25, ночью от +14 до +16, ветер восточный, 5-10 м/с.

В Украине сегодня потеплеет до +30

Фото: погода в Киеве и области

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