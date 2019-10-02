Синоптики предупредили о сильных дождях в Карпатах

Погода в Украине 3 октября ухудшится, в Карпатах ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что завтра в Закарпатской области и в Карпатах значительные дожди.

Отметим, что синоптик Наталья Диденко сообщала, что завтра в западных областях ожидается ухудшение погодных условий. Впрочем, в других областях Украины будет тепло. 3 октября похолодает в западных областях до +11+17 градусов. В большинстве областей будет +17+24 градуса.

Кроме того, в столице также завтра будет тепло, температура воздуха днем достигнет +22+23.

Диденко отмечает, что с 4 октября в Украину идет похолодание. И дожди будут не только в западных областях.

Напомним, синоптики опубликовали прогноз погоды на сегодня. Тепло во всех областях. На востоке Украины температура воздуха днем достигнет +18+21, ночью ожидается +6+8. В центральных областях температура воздуха поднимется до +20+23, ночью ожидается +7+11. На севере страны днем будет +19+21, ночью ожидается +8+10, а юг будет жарким, температура воздуха днем достигнет +23+25, ночью ожидается +9+15.