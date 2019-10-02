Синоптики попередили про сильні дощі у Карпатах

Погода в Україні 3 жовтня погіршиться, у Карпатах очікуються сильні дощі. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що завтра у Закарпатській області та в Карпатах значні дощі.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра у західних областях очікується погіршення погодніх умов. Втім, у інших областях України буде тепло. 3 жовтня похолодає в західних областях до +11+17 градусів. У більшості областей буде +17+24 градуси.

Крім того, у столиці також завтра буде тепло, температура повітря вдень досягне +22+23.

Діденко зазначає, що з 4 жовтня в Україну йде похолодання. І дощі будуть не лише у західних областях.

Нагадаємо, синоптики опублікували прогноз погоди на сьогодні. Тепло у всіх областях. На сході України температура повітря вдень досягне +18+21, вночі очікується +6+8. У центральних областях температура повітря підніметься до +20+23, вночі очікується +7+11. На півночі країни вдень буде +19+21, вночі очікується +8+10, а південь буде спекотним, температура повітря вдень досягне +23+25, вночі очікується +9+15.