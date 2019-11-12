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Синоптики предупредили о сильном ветре и тумане в Украине

Новости » Общество     12.11.2019 - 15:27
Синоптики предупредили о сильном ветре и тумане в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение погодных условий ожидается завтра

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине завтра, 13 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что по прогнозам Укргидрометцентра, в западных областях завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, ночью и утром на Левобережной части страны прогнозируют туман, видимость составит 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Ранее РБК-Украина писало, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко погода завтра будет сухой, но с сильными порывами ветра. Температура воздуха 13 ноября составит +11 +15 градусов, на юге и западе +14 +19, в Крыму до +20.

Напомним, погода в Украине ухудшится с 20 ноября ожидается существенное похолодание. До конца недели в Украине не прогнозируется серьезных холодов. Также на этой неделе в стране не ожидается существенных осадков.

Также РБК-Украина писало, что 12 ноября в Украине прогнозируют туман, видимость 200-500 м, днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Температура воздуха днем составит +9+13, заморозков на ночь не будет.

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