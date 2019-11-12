ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про сильний вітер і туман в Україні

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 15:27
Синоптики попередили про сильний вітер і туман в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погодніх умов очікується завтра

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні завтра, 13 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що за прогнозами Укргідрометцентру, у західних областях завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, вночі та вранці на Лівобережній частині країни прогнозують туман, видимість становитиме 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко погода завтра буде сухою, але з сильними поривами вітру. Температура повітря 13 листопада становитиме +11 +15 градусів, на півдні і заході +14 +19, у Криму до +20.

Нагадаємо, погода в Україні погіршиться з 20 листопада очікується суттєве похолодання. До кінця тижня в Україні не прогнозується серйозних холодів. Також на цьому тижні в країні не очікується істотних опадів.

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада в Україні прогнозують туман, видимість 200-500 м, вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Температура повітря вдень становитиме +9+13, заморозків на ніч не буде.

Українців просять утриматися від поїздок на власних автомобілях через негоду Україну на кілька днів охопить сильний вітер
Новини України Туманветер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся