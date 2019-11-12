Синоптики попередили про сильний вітер і туман в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погодніх умов очікується завтра

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні завтра, 13 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що за прогнозами Укргідрометцентру, у західних областях завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, вночі та вранці на Лівобережній частині країни прогнозують туман, видимість становитиме 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко погода завтра буде сухою, але з сильними поривами вітру. Температура повітря 13 листопада становитиме +11 +15 градусів, на півдні і заході +14 +19, у Криму до +20.

Нагадаємо, погода в Україні погіршиться з 20 листопада очікується суттєве похолодання. До кінця тижня в Україні не прогнозується серйозних холодів. Також на цьому тижні в країні не очікується істотних опадів.

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада в Україні прогнозують туман, видимість 200-500 м, вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Температура повітря вдень становитиме +9+13, заморозків на ніч не буде.