Синоптики предупредили о сильном ветре и лавинной опасности в Карпатах

В среду, 26 февраля, в Карпатах ожидаются сильные порывы ветра и высокая вероятность схода снежных лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сегодня в юго-восточной части Карпат прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду, на высокогорье ожидается до 25-30 м/сек. Днем в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом.

Кроме того, сегодня в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине существенно потеплеет, однако в западных областях возможны дожди. Температура днем будет колебаться от +7 до +14 градусов. В Киеве сегодня переменная облачность, днем от +9 до +11 градусов.

Также РБК-Украина писало, что высота снежного покрова в Карпатах местами превысила полтора метра. Высоту более одного метра снега зафиксировали на Драгобрате - 138 сантиметров.

Добавим, что ранее спасатели призвали воздержаться от похода в горы в связи с ухудшением погоды. В Карпатах прогнозировали сильные порывы ветра и метель.