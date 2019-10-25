Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве

В пятницу, 25 октября, в Киеве будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что туман продержится на протяжении целого дня, а также утром в субботу.

"До конца суток 25 октября с сохранением ночью и утром 26 октября в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (первый уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов на случай управления автомобилем в тумане:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине на следующих выходных резко ухудшится, ожидаются морозы с мокрым снегом. Выходные будут еще теплыми, но с туманами.

Также РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей.