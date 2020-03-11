Синоптики предупредили о штормовом ветре на западе

Сегодня, 11 марта, погода в Украине ухудшится, в некоторых областях ожидается штормовой ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным українских синоптиков, в среду в западных и Винницкой областях возможны порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Напомним, что в ночь на 8 марта в Киеве был установлен очередной температурный рекорд. В частности, столбик термометра в столице не опускался ниже +7, что на 2,2 градуса выше, чем это было во время предыдущего рекорда в 1906 году.

Добавим, что в ночь на 10 марта в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет.

Кроме того, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - января 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.

Также РБК-Украина писало, что синоптики прогнозируют похолодание и осадки в Украине. Уже сегодня, 11 марта, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дождь на всю территорию страны, кроме южных областей. Ожидается порывистый ветер западного направления.