Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине ожидаются дожди (facebook.com/ukrgmc.official)

В Закарпатской области сегодня значительные дожди

Погода в Украине 11 марта, ухудшится, дожди, но на улице тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе сегодня дожди, в частности в Закарпатской области. Температура воздуха днем составит +9+12, а ночью 0+6. В северных и восточных областях тоже дожди, днем +10+12, а ночью +4+6.

Центр страны также накроет дождь, но тепло, днем +9+11, а ночью +4+6. На юге страны сухо, переменная облачность, днем +11+16, а ночью +4+6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дожди. Днем +9+11, а ночью +3+5.

Напомним, синоптики прогнозируют, что 11 марта погода испортится, в западных областях объявлено штормовое предупреждение.

Также синоптики прогнозируют похолодание и осадки. Уже в среду, 11 марта, придет атмосферный фронт, который принесет дождь по всей Украине, кроме южных областей. Ветер ожидается западного направления, порывистый.

Добавим, в ночь на воскресенье, 8 марта, в Киеве был установлен очередной температурный рекорд.