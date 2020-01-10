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Синоптики предупредили о схождении лавин в Карпатах

Новости » Общество     10.01.2020 - 21:19
Синоптики предупредили о схождении лавин в Карпатах
Иллюстративное фото (flickr.com/wsdot)

Снеголавинная опасность ожидается в Закапатській области

В субботу, 11 января, на высокогорье Закарпатской области ожидается высокая вероятность схождения лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как прогнозируют синоптики из Украинского гидрометцентра, завтра на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Высокая вероятность схода лавин связана с оттепелью.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 7 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 60 сантиметров. Наибольшая высота снежного покрова была зафиксирована на Сл. Пожижевская.

Также РБК-Украина писало, что в связи с ухудшением погодных условий на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Добавим также, ранее прогнозировалось, что первая декада января будет достаточно теплой - днем температура будет колебаться на уровне нуля, с перевесом в ту или другую сторону, ночью возможен небольшой мороз. Но уже с 14 января столбики термометров ночью опустятся до -6 на юге и до -20 на северо-востоке, но днем мороз будет не очень сильным.

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Новости Украины лавинаГСЧСЗакарпатская область
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