ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про сходження лавин у Карпатах

Новини » Суспільство     10.01.2020 - 21:19
Синоптики попередили про сходження лавин у Карпатах
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Сніголавинна небезпека очікується у Закапатській області

У суботу, 11 січня, у високогір'ї Закарпатської області очікується висока ймовірність сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як прогнозують синоптики з Українського гідрометцентру, завтрав у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Висока ймовірність сходження лавин пов'язана з відлигою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 7 січня у Карпатах висота снігового покриву подекуди становить до 60 сантиметрів. Найбільша висота снігового покриву була зафіксована на Сл. Пожижевська.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з погіршенням погодних умов на високогір'ї Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Додамо також, раніше прогнозувалося, що перша декада січня буде досить теплою - вдень температура коливатиметься на рівні нуля, з перевагою в ту чи іншу сторону, вночі можливий невеликий мороз. Але вже з 14 січня стовпчики термометрів вночі опустяться до -6 на півдні та до -20 на північному сході, але вдень ​​мороз буде не дуже сильним.

В Карпатах можливе сходження лавин У Карпатах знайшли заблукалих туристів із Києва
Новини України лавинаДСНСЗакарпатська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся