Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине 22 ноября резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, в восточной, южной и западной частях страны порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с. Также 22 ноября в акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

В частности, сообщается, что вчера, 21 ноября, с 20-21 часа в Мариуполе спад уровня моря с достижением стихийной отметки.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня в Украине похолодает до -12. Во всех областях переменная облачность, без осадков. Ночью в северных, центральных и южных областях температура воздуха опустится до -5...-9 градусов, на востоке будет холоднее - до -9...-12.

В Киев днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от -1 до -3. Ночью термометры в столице покажут от -6 до -8 градусов.

Вчера в ГСЧС сообщали, что на большинстве территории Украины ожидается штормовой ветер, местами порывы достигнут 30 м/сек. На Азовском море ожидаются волны высотой до 2 метров.